Шевченко хоче повернутися у свій колишній клуб - Тассотті

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прагне спробувати свої сили у Мілані.

Про це розповів асистент українського спеціаліста Мауро Тассотті.

"Я знаю Шеву дуже давно, ми багато років провели разом у Мілані. Тоді ми багато працювали над його вдосконаленням, покращенням навичок форварда. Коли він зателефонував мені щодо тренерської роботи, то я одразу все зрозумів, бо в минулому ми дуже поважали одне одного.

Гадаю, Шевченко часто думає про повернення в Мілан. Гадаю, одного дня він хоче повернутися туди, де йому було добре як футболісту. У мене попереду ще є кілька років, тому я не зациклююся на цьому. Мілан – наш дім", – відзначив Тассотті.