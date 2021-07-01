Джерело - Daily Mail.
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко потрапив до команди найкращих гравців 1/8 фіналу Євро-2020.
Актуально: Зінченко потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу Євро-2020
Про це повідомляє авторитетний портал Daily Mail.
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Джерело - Daily Mail.
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко потрапив до команди найкращих гравців 1/8 фіналу Євро-2020.
Актуально: Зінченко потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу Євро-2020
Про це повідомляє авторитетний портал Daily Mail.