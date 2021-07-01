 Ярмоленко у збірній 1/8 Євро-2020, на думку англійських ЗМІ | Футбол | Champion.com.ua
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Ярмоленко у символічній збірній 1/8 Євро-2020, на думку англійських ЗМІ

Сьогодні 17:05 545 0
Daily Mail підвели підсумки 1/8 фіналу ЧЄ
Ярмоленко у символічній збірній 1/8 Євро-2020, на думку англійських ЗМІ
#Євро-2020, #Ярмоленко

Джерело - Daily Mail.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко потрапив до команди найкращих гравців 1/8 фіналу Євро-2020.

  Актуально: Зінченко потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу Євро-2020

Про це повідомляє авторитетний портал Daily Mail.

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