Гравець Арсенала потрапив в ДТП

Джерело - isport.ua.
Півзахисник лондонського Арсенала Енслі Мейтленд-Найлз, який минулий сезон провів на правах оренди в ВБА, потрапив в ДТП.
Про це повідомляє The Sun.
Вранці, 30 червня, о 6 ранку за місцевим часом 23-річний футболіст на своєму Mercedes G-Class зіткнувся з іншим авто і перекинувся на автомагістралі М25 навколо Лондона. Не відомо, чи футболіст керував автомобілем, або будь-хто інший.
Клубний лікар Арсенала подзвонив Мейтленд-Найлз після інциденту, щоб перевірити його стан. Футболіст не постраждав в результаті інциденту.
Нагадаємо, Роман Яремчук зацікавив лондонський Арсенал.