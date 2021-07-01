Гравець Арсенала потрапив в ДТП

Мейтленд-Найлз не постраждав в результаті інциденту

Півзахисник лондонського Арсенала Енслі Мейтленд-Найлз, який минулий сезон провів на правах оренди в ВБА, потрапив в ДТП.

Про це повідомляє The Sun.

Вранці, 30 червня, о 6 ранку за місцевим часом 23-річний футболіст на своєму Mercedes G-Class зіткнувся з іншим авто і перекинувся на автомагістралі М25 навколо Лондона. Не відомо, чи футболіст керував автомобілем, або будь-хто інший.

Клубний лікар Арсенала подзвонив Мейтленд-Найлз після інциденту, щоб перевірити його стан. Футболіст не постраждав в результаті інциденту.

Нагадаємо, Роман Яремчук зацікавив лондонський Арсенал.