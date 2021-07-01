Григорчук: Домашній матч Ліги чемпіонів грати в Сербії - це важко

Шахтарю з Солігорська в 1-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів буде складно проводити домашній матч з Лудогорцем у Белграді.

Про це заявив наставник білоруської команди Роман Григорчук.

"Мінусів тут багато. Мінус в тому, що це Лудогорець. На жаль. І, звичайно, і для наших уболівальників, і для нас - величезні складності [домашній матч в Сербії]. І ось я бачу, як ці питання вирішуються. Ну ця ситуація надскладна! І єврокубки, і щоб якось чемпіонат... Всі ці перельоти.

Все здається неймовірно складним. Навіть поки самі ми не знаємо, як це повинно бути", - сказав Григорчук.