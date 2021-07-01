 Евро-2020. Украина - Швеция 1/4 - матч-центр, онлайн трансляция, канал Футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Євро-2020. Збірна України - збірна Англії: матч-центр

Сьогодні 17:25 1544 0
Євро-2020. Збірна України - збірна Англії: матч-центр
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірні України та Англії визначать півфіналіста Євро-2020. Матч Україна - Англія відбудеться на Олімпійському стадіоні в Римі, 3 липня, о 22:00 за київським часом.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

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    Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

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