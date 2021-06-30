Суркіс: Бєсєдін - це золотий фонд Динамо та українського футболу

Президент Динамо Ігор Суркіс відреагував на травму нападника Артема Бєсєдіна під час матчу зі збірною Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.

Про це розповів сам власник київського клубу.

"Злощасний епізод із травмою Бєсєдіна затьмарив ці переживання, він до цього часу не виходить у мене з голови! Лише те, з якою мужністю Артем зустрів черговий удар футбольної долі, як він тримав себе, залишаючи газон, частково пом'якшило ті перші, моторошні враження.

Так, ціною свого здоров'я наш нападник добув вирішальну перевагу над суперником. І я вдячний всім футболістам та тренерам збірної, які відзначили воістину героїчний внесок Артема в цю перемогу. Що ж стосується наслідків... На жаль, дива не сталося. Пошкодження виявилося важким і таким, що вимагає тривалого терміну відновлення.

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Але, повторюся, я знаю Бєсєдіна не тільки як справжнього спортсмена, які не шкодують себе, але і як надзвичайно сильного чоловіка. Знаю, як чекав він, з якою віддачею готувався до сезону, до фінального турніру Євро-2020. Упевнений, що і цього разу, знову опинившись без улюбленої справи, поза футбольним полем, Артем зробить усе, щоб якомога швидше повернутися.

У свою чергу і футбольний клуб Динамо зробить усе необхідне для цього. Бєсєдін - один із лідерів нашої команди, такі хлопці - це золотий фонд Динамо та українського футболу.

Артеме, ти - не один! Ми всі - тренери та партнери, персонал клубу та вболівальники - будемо чекати твого повернення. Чекати стільки, скільки буде потрібно. Не сумнівайся, попереду в тебе нові турніри та перемоги!", - відзначив Суркіс.