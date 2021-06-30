 Легенда збірної Швеції оцінив вилучення Даніельссона за фол проти Бєсєдіна | Футбол | Champion.com.ua
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Легенда збірної Швеції оцінив вилучення Даніельссона за фол проти Бєсєдіна

Сьогодні 17:43 1352 0
Фредрік Юнгберг прокоментував вилучення Даніельссона у матчі Швеція - Україна
Легенда збірної Швеції оцінив вилучення Даніельссона за фол проти Бєсєдіна
#Бєсєдін

Джерело - sport.ua.

Екслідер збірної Швеції Фредрік Юнгберг вважає видалення Маркуса Даніельссона за фол проти Артема Бесєдіна справедливим.

Про це розповів сам футболіст.

"Вилучення за фол проти Бєсєдіна? Ймовірно, це було правильне рішення. Потім гра змінилася. Україна була набагато кращою командою і в підсумку забила відмінний м'яч.

Ми відчували, що зрівнявши рахунок, Швеція домоглася чималого в цьому поєдинку - це було дуже важливо по такій грі. Я відчував, що у Швеції з грою все добре, але видалення в цьому поєдинку було смерті подібним.

Збірна України продовжувала тиснути на шведську команду, яка дуже добре захищала свою штрафну з десятьма гравцями, але суперник з усіх сил намагався знайти свій шанс", - відзначив Юнгберг.

Раніше, шведський захисник вибачився перед Бєсєдіним.

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