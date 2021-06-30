Перемога збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 над Швецією спричинила бурю емоції в усіх куточках нашої країни. В тому числі в окупованому російськими бойовиками Донецьку.

Як повідомляє колишня журналістка донецького видання Остров Юлія Абібок, історичне досягнення команди Шевченка активно обговорюється в донецьких телеграм-каналах: "Жодна інша подія не хвилює донецький Телеграм до такої міри. Більше сотні коментарів за півгодини".

Юлія також прикріпила скріншот переписки, з якої стає зрозуміло, що проукраїнські донеччани бояться відкрито святкувати перемогу, щоб не мати проблем з бойовиками.