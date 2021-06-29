 Шаран: Зарано закінчувати тренерську роботу | Футбол | Champion.com.ua
Євро-2020. Швеція - Україна 1:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 00:13 31058
Швеція - Україна 1:1. Відео голів та огляд матчу
Вчора 23:00 2262
Костюк обіграла Бертенс на старті Вімблдону
Вчора 21:21 630 1
Євро-2020. Збірна Швеції - Збірна України: матч-центр
Вчора 21:18 4033
Саутгейт помстився Німеччині та вивів Англію до 1/4 Євро-2020
Вчора 21:17 509
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Вчора 21:08 10659
Збірна Англії розібралась з Німеччиною та вийшла у чвертьфінал Євро-2020
Вчора 20:55 579
Євро-2020. Англія - Німеччина 2:0. Як це було
Вчора 20:52 13794
Шевченко назвав склад збірної України на матч зі Швецією
Вчора 20:46 5413
Ломаченко дав прогноз на бій Усик - Джошуа
Вчора 16:44 3513
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Швеція - Україна: Як команди грали на груповому етапі Євро-2020
Швеція - Україна: Як команди грали на груповому етапі Євро-2020 Valeriy Ruchka
Вчора 11:43 921
У футбол грають 22 людини, а перемагають німці: історія культового протистояння Англія - Німеччина
У футбол грають 22 людини, а перемагають німці: історія культового протистояння Англія - Німеччина Стас Лысак
Вчора 10:20 1419
Збірна України зіграє зі шведами на легендарному стадіоні
Збірна України зіграє зі шведами на легендарному стадіоні Стас Лысак
Вчора 10:19 2157
Визначився новий фаворит на виграш Євро-2020
Визначився новий фаворит на виграш Євро-2020 Стас Лысак
Вчора 10:15 2786 1
Максимальні манкурти. Ломаченко і Усик зробили подарунок скандальному реперу
Максимальні манкурти. Ломаченко і Усик зробили подарунок скандальному реперу Valeriy Ruchka
28.06.2021 21:31 19688
У Кличка-молодшого нові романтичні відносини. Але це не точно
У Кличка-молодшого нові романтичні відносини. Але це не точно Valeriy Ruchka
28.06.2021 17:25 1183
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк Андрій Твердохліб
28.06.2021 17:21 5823
Ібрагімович показав свій ефективний стрибок на відпочинку
Ібрагімович показав свій ефективний стрибок на відпочинку Valeriy Ruchka
27.06.2021 20:09 1561
Анчелотті виділив головну слабкість збірної України
Анчелотті виділив головну слабкість збірної України Стас Лысак
27.06.2021 18:48 1393
Неадекватна вболівальниця влаштувала завал на Тур де Франс - є постраждалі
Неадекватна вболівальниця влаштувала завал на Тур де Франс - є постраждалі Андрій Твердохліб
27.06.2021 18:45 985
Прямі трансляції
Навколо спорту

Шаран: Зарано закінчувати тренерську роботу

Вчора 22:55 271 0
Володимир Шаран прокоментував своє майбутнє
Шаран: Зарано закінчувати тренерську роботу
#Шаран

Джерело - tribuna.com.

Володимир Шаран, який в травні покинув пост головного тренера Олександрії, оцінив майбутнє своєї тренерської кар'єри.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Звичайно, але це не від мене залежить. Пропозиції є. Ще зарано закінчувати тренерську роботу, ще навіть 50 років немає. Все нормально, будемо працювати. Дай Боже, щоб було здоров'я і були запрошення.

Назви команд зараз ніхто говорити не буде, треба проаналізувати свою роботу і сподіватися, що будуть запрошення від інших команд", - відзначив Шаран.

Нагадаємо, Шаран залишив Олександрію.

Коментарі ()