Шаран: Зарано закінчувати тренерську роботу

Володимир Шаран, який в травні покинув пост головного тренера Олександрії, оцінив майбутнє своєї тренерської кар'єри.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Звичайно, але це не від мене залежить. Пропозиції є. Ще зарано закінчувати тренерську роботу, ще навіть 50 років немає. Все нормально, будемо працювати. Дай Боже, щоб було здоров'я і були запрошення.

Назви команд зараз ніхто говорити не буде, треба проаналізувати свою роботу і сподіватися, що будуть запрошення від інших команд", - відзначив Шаран.