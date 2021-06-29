Призначення Євтушенка у Кристал лобіював директор херсонського аеропорту

Легенда Динамо Вадим Євтушенко був призначений головним тренером клубу Першої ліги у доволі оригінальний спосіб.

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"Призначення Євтушенка в Кристал пролобіював директор херсонського аеропорту Віталій Кучерук. Він порадив меру Херсона Ігорю Колихаєву запросити свого столичного друга на посаду головного тренера Кристала, і мер прислухався до цієї поради. І це попри те, що в той час мер вже досягнув усної згоди із Сергієм Шевченком та Володимиром Лебедем. Перший повинен був стати головним тренером, другий – директором.

За фактом же Євтушенко привів разом із собою свою людину на посаду директора – Владислава Долгополова. З того моменту, відколи Євтушенко очолив Кристал, Кучерук став активно з'являтися на домашніх матчах команди у VIP-зоні, хоча раніше не був там помічений.

Після вильоту Кристала в Другу лігу запросити Сергія Шевченка вже не вдасться – днями фахівець підписав контракт з МФК Миколаїв. Зараз доля херсонського клубу – під великим питанням, тому що в команді залишилося чотири гравці, усі – херсонці", - розповіло джерело близьке до клубу.