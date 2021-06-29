 Циганик: Прогнозую, що Металіст у найближчі п'ять років стане чемпіоном України | Футбол | Champion.com.ua
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Циганик: Прогнозую, що Металіст у найближчі п'ять років стане чемпіоном України

Сьогодні 11:10 750 0
Журналіст розповів про новачків харківського Металіста
Циганик: Прогнозую, що Металіст у найближчі п'ять років стане чемпіоном України
#Циганик, #Металіст

Джерело - Чемпіон.

Андрія Цурікова та Євгена Банаду хотіли підписати клуби, що виступатимуть в єврокубках.

Про це заявив український журналіст і телеведучий Ігор Циганик.

"Це ТОП! Для Першої ліги - це ТОП-підсилення. Я думаю, що Металіст легко проскочить перший дивізіон. З таким підсиленням, а особливо Маілтоном. Це - ТОП-футболіст. Це гравець, який може зараз посилити і Шахтар, і Динамо абсолютно легко. Ріаскос - теж дуже хороший нападник. Плюс українці - Цуріков, Банада. Я знаю, що їх хотіли підписати інші команди, навіть команди, що виступатимуть в єврокубках. А вони вибрали Металіст!

Металіст - це дуже серйозний проєкт. Зараз там 163 мільйони гривень збирається витратити Ярославський на відновлення інфраструктури. 53 мільйони - тільки на дитячо-юнацьку академію. Я пам'ятаю цю академію 10 років тому - це було щось неймовірне. Зараз зайшов - все побито, зірвано. Неприємно дуже. Добре, що почалися відновлювальні роботи. Те ж і з базою Металіста у Високому. Не знаю, хто і що там робив, і хто розповідає, що чимось займався і вкладав в неї... Я був у 2012 році на цій базі. Це була лялечка просто. Там жити хотілося. Чистота, все функціонує. А зараз приїхав - все зруйновано.

Коли попередні орендарі розповідають, що вони там щось робили, я думаю, що і копійки не вклали в базу. Зараз Ярославський має намір все це відновити. Стадіон відновити, VIP-ложу, Fan-Shop. Там серйозний проєкт. Я прогнозую, що Металіст в найближчі п'ять років стане чемпіоном України. З таким підходом Ярославського - це абсолютно реально", - сказав Ігор Циганик.

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