Євро-2020. Швеція - Україна 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
|Чемпіонат Європи 2020, 1/8 фіналу
|29 червня, 2021
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Швеція - Україна 0:0
|Гемпден-Парк, Глазго
|Головний арбітр - Даніеле Орсато (Італія)
|Євро-2020
|Склади команд
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|Група A
|Група B
|Група C
|Група D
|Група E
|Група F
Тепер звучить гімн Швеції.
Лунає гімн України!
Команди виходять на поле!
Визначився стартовий склад збірної України та команди Швеції.
Збірна України зіграє проти збірної Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.
Матч відбудеться у вівторок 29 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.