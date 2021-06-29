Євро-2020. Швеція - Україна 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, 1/8 фіналу 29 червня, 2021 Швеція - Україна 0:0 Гемпден-Парк, Глазго Головний арбітр - Даніеле Орсато (Італія)

Тепер звучить гімн Швеції.

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Визначився стартовий склад збірної України та команди Швеції.

Збірна України зіграє проти збірної Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.

Матч відбудеться у вівторок 29 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.