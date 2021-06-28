Степаненко: Чекаємо на матчі українців, які живуть у Великій Британії

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко надіється на підтримку українців, які проживають у Великій Британії, у матчі зі Швецією.

Про це розповів сам футболіст.

"Звісно, приємно, що люди приїдуть нас підтримати так далеко від дому. Чекаємо на матчі наших земляків, які живуть тут, у Великій Британії. Їхня підтримка для нас дуже важлива та приємна.

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Звісно, для мешканців Шотландії, які дуже люблять спорт — і футбол зокрема, хочу передати, щоб вони також приходили на стадіон, адже нам грати з уболівальниками набагато приємніше. Та і їм, думаю, буде приємно прийти на стадіон, побачити хороший футбол та повболівати за збірну України", - відзначив Степаненко.