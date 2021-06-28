Нападник збірної Франції переніс операцію та вибув на чотири місяці

Дембеле пропустить старт сезону Ла-Ліги через травму

Вінгер Барселони і збірної Франції Усман Дембеле переніс операцію на стегні.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Футболіст успішно переніс операцію по вивиху дистального сухожилля двоголового м'яза стегна на правому коліні.

Травму він отримав в матчі між збірними Франції та Угорщини. Він вийшов на заміну в другому таймі на 57-й хвилині, але на 87-й хвилині покинув поле.

Тепер він буде відновлюватися близько чотирьох місяців. Цей термін поки попередній.

Дембеле в минулому сезоні зіграв за команду Рональда Кумана 44 матчі, забивши при цьому 11 голів.