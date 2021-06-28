Коваленко: Хейт після матчу з Хорватією вибив мене на пару місяців

Український хавбек Аталанти Віктор Коваленко вказав на цькування його зі сторони уболівальників та журналістів в кінці 2017 року.

Про це розповів сам футболіст.

"Так, був рік веселенький у мене. Чому зловив стільки хейту? Значить, не влаштовувало, як граю. Десь провалив матчі за збірну. І десь в Шахтарі не так яскраво виглядав.

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Але мене реально це вбило на пару місяців. Ходив завжди пониклий. Після матчу з Хорватією (0:2, 9 жовтня 2017 року - прим.). Одна гра змінила в когось у голові, ось воно і пішло все. Потім вже по наростаючій все: "Кого вбивати? Ну давайте його вб'ємо, він же отримує вже стільки.

Дуже багато разів говорили: "Іди зі збірної", "Чого тебе викликають? За що?" Багато мені пишуть: "Давай зустрінемося, то, се". Два рази відповів двома типами: "Ну що, давай". Ага, вони: "Вибач, я не хотів, це мені стало прикро". І ніхто нічого.

Вони пишуть і думають ... Ми ж теж можемо відповісти. Коли їм відповідаєш, вони відразу спокійно. Навіщо ж ти тоді пишеш?

Я після цього хейту говорив з людьми, які мене поважають, вони то ж говорили. Футбольні люди нормально до мене. А фанати, яких не знаю чим не подобаюся - їм не дуже", - розповів Коваленко.