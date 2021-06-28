Макаренко може залишити Андерлехт

Джерело - isport.ua.
Футболіст збірної України та Андерлехта Євген Макаренко може залишити бельгійський клуб в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє Voetbal Belgie.
Андерлехт намір розлучитися c українським півзахисником. Бельгійці не розраховують на Макаренко в новому сезоні, тому він буде тренуватися окремо від першої команди, коли повернеться після чемпіонату Європи.
Нагадаємо, Макаренко перебрався в Андерлехт влітку 2018 року. У другій половині минулого сезону 30-річний гравець виступав в оренді за Кортрейк.
Всього в минулому сезоні українець провів 30 матчів, в яких забив три голи і виконав одну гольову передачу.
Раніше Макаренко заявив, що глобальних розносів від Шевченка не було.