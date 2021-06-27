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Зоря зіграла в нічию у другому контрольному матчі за день

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Зоря зіграла в нічию у другому контрольному матчі за день
Зоря зіграла в нічию у другому контрольному матчі за день

Зоря зіграла внічию з болгарським Ботевом (1:1) у другому спарингу на зборі в Туреччині.

Команда Віктора Скрипника програла перший тайм, пропустивши на 13-й хвилині. У другому таймі точний удар Олександра Гладкого приніс луганцям нічию.

Це був другий контрольний матч Зорі за день. У першому спарингу луганчани поступилися сербському Пролетару (1:2).

Контрольний матч

27 червня

Зоря – Ботев 1:1

Голи: 0:1 -13 Маркіньос, 1:1 - 49 Гладкий.

Зоря: Шевченко (Жилкін, 63), Булеца, Цвек, Д. Фаворов, Гладкий, Громов, Жуніньо, Кабан, Казаков, Кочергін, Вернидуб

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