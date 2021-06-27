П'ятов розповів про жорстку розмову в збірній України

Після виходу до плей-офф чемпіонату Європи у збірній України відбулася чоловіча розмова.

Про це розповів голкіпер національної команди Андрій П'ятов.

"Коли ми дізналися, що пройшли далі - зібралися на теорії і поговорили по-чоловічому. Інші хлопці теж висловили свою думку. У деталі присвячувати не буду. Говорити на камеру - одне, але якщо ти не відповідаєш за сказане на полі - ці слова порожні. Сподіваюся хлопці підкріплять свої слова на футбольному полі", - сказав П'ятов.