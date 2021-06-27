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Для заявок клубів ПФЛ відмінено ліміт на легіонерів

Сьогодні 13:25 256 0
Прийнято історичну і знакову подію
Для заявок клубів ПФЛ відмінено ліміт на легіонерів
#ПФЛ

Джерело - Чемпіон.

Для клубів ПФЛ відмінено ліміт на легіонерів в сезонній заявці.

Про це повідомляє колишній гендиректор УПЛ Петро Іванов.

"Якось дуже непомітно пройшла конференція ПФЛ і її 25-ти річні, але було дуже багато цікавого і не тільки селф-фото. Саме про футбол хотілося б написати. Так ось, прийнято історичну і знакову подію: скасування ліміту легіонерів в заявці клубів ПФЛ !!! На мій погляд, це дуже правильне і своєчасне рішення і більш того, потрібно збільшити кількість легіонерів у складах команд мінімум до 5 осіб, а в майбутньому і взагалі його прибрати! Аргументи напишу пізніше", - зазначив Іванов. 

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