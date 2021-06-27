 Евро-2020. Швеция - Украина 1/8 - матч-центр, онлайн трансляция, канал Футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
Ломаченко переміг технічним нокаутом Накатані в 9 раунді
Сьогодні 06:50 8518
Пятов: Повинні проходити Швецію або нас знищать наші ж журналісти
Сьогодні 12:09 47
Ломаченко: Накатані влучив у мене лише раз
Сьогодні 11:54 236
Євро-2020. Збірна Швеції - Збірна України: матч-центр
Сьогодні 11:48 1407
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 11:48 5358
Призначено арбітрів на матч Швеція - Україна
Сьогодні 11:39 203
Євро-2020. Італія не без проблем перемогла Австрію та вийшла до 1/4
Сьогодні 11:00 177
Лопес-старший: Думаю, мій син проведе реванш з Ломаченком у грудні
Сьогодні 10:39 434
Ломаченко нокаутував Накатані, Італія здолала Австрію та інші новини
Сьогодні 09:30 318
Євро-2020. Бельгія - Португалія: онлайн трансляція
Сьогодні 06:59 753
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Вісім років тому Стаховський сенсаційно обіграв Федерера на Вімблдоні
Вісім років тому Стаховський сенсаційно обіграв Федерера на Вімблдоні Valeriy Ruchka
Вчора 18:06 267
15 років тому збірна України перемогла Швейцарію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу
15 років тому збірна України перемогла Швейцарію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу Valeriy Ruchka
Вчора 16:23 267
Відео дня. Фантастичний гол збірної України в вотрота Швейцарії
Відео дня. Фантастичний гол збірної України в вотрота Швейцарії Андрій Твердохліб
Вчора 15:43 3463
На Вімблдоні вперше зіграє тенісистка з вродженими фізичними вадами
На Вімблдоні вперше зіграє тенісистка з вродженими фізичними вадами Андрій Твердохліб
Вчора 15:31 873
Вишукано та стильно: Марта Костюк представила форму для Вімблдона
Вишукано та стильно: Марта Костюк представила форму для Вімблдона Андрій Твердохліб
Вчора 13:31 902
Прямі трансляції
Навколо спорту

Євро-2020. Збірна Швеції - Збірна України: матч-центр

Сьогодні 11:48 1407 0
Євро-2020. Збірна Швеції - Збірна України: матч-центр
#Євро-2020, #Збірна України

Джерело - Чемпіон.

29 червня на Гемпден-Парк у Глазго збірна України зіграє у 1/8 Євро-2020 проти Швеції. Початок матчу о 22:00.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

Матч 1/8 фіналу Євро-2020 між Швецією і Україною розсудить італієць Даніеле Орсато.

Денис Попов через ушкодження литкового м'яза не зможе допомогти збірній України на Євро-2020.

Півзахисник збірної України Олександр Зубков повернувся до загальної групи збірної України.

Воротар збірної Швеції Робін Ольсен вважає Україну хорошим варіантом в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Хавбек збірної України Олександр Зубков відновився від травми.

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко оцінив протистояння з Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020.

Коментарі ()