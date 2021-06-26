Україна переграла у Португалію і вийшла у фінал відбору чемпіонату світу

Джерело - Чемпiон.

Збірна України виконала завдання виходу у фінальну частину чемпіонату світу-2021, але європейська кваліфікація триває.

Сьогодні, 26 червня, відбувся півфінальний поєдинок у якому українцям протистояли господарі турніру - збірна Португалії. Це була вже третя зустріч між цими командами за останній тиждень. Раніше Україна поступилася португальцям у серії пенальті в матчі відбору Євроліги (основний час 3:3), а також у групі європейського відбору до ЧС - 0:1. Але сьогодні матч завершився на нашу користь (1:0). Єдиний гол забив Дмитро Войтенко.

Відбірковий турнір чемпіонату світу

Група А

26 червня

Україна - Португалія 1:0

Гол: 1:0 - 37 Войтенко