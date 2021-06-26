Збірна Данії встановила історичне досягнення на чемпіонатах Європи

Джерело - Чемпiон.

Збірна Данії стала першою командою в історії чемпіонатів Європи, яка забила більше трьох голів у двох матчах турніру поспіль.

Про це повідомляє Squawka Football.

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В 1/8 фіналу континентальної першості данці розгромили Вельс з рахунком 4:0.

У заключному матчі групового етапу Данія відвантажила чотири голи у ворота збірної Росії (4:1).

Жодній іншій збірній раніше не вдавалося забивати чотири і більше голів у двох матчах чемпіонату Європи поспіль.

Раніше Данія стала першою в історії Євро збірної, яка вийшла в плей-оф після двох поразок на старті групового етапу.

У чвертьфіналі Євро-2020 данці зіграють з переможцем пари Нідерланди – Чехія, які свій матч 1/8 фіналу зіграють 27 червня.