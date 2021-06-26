Стало відомо, за скільки Вест Гем готовий продати Ярмоленка

Джерело - Чемпiон.
Вест Гем готовий відпустити вінгера збірної України Андрія Ярмоленка, якщо отримає пропозицію в розмірі 5 мільйонів фунтів.
Про це повідомляє Football London.
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Українець отримує мало ігрового часу у Девіда Мойєса, тому, з високою часткою ймовірності, покине лондонський клуб влітку.
Ярмоленко виступає за Вест Гем з 2018 року. Минулого сезону українець зіграв 22 матчі за Молотобойців у всіх турнірах, в яких забив три голи і зробив чотири результативні передачі.