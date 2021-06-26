Дніпро-1 назвав спаринг-партнерів на міжсезоння

Джерело - Чемпiон.

СК Дніпро-1 опублікував календар спарингів на літнє міжсезоння.

Підопічні Ігора Йовічевича запланували шість матчів в рамках підготовки до нового сезону УПЛ.

Розклад спарингів СК Дніпро-1:

СК Дніпро-1 – Ворскла – 26 червня;

СК Дніпро-1 – Нікополь – 1 липня;

СК Дніпро-1 – Олександрія – 2 липня;

СК Дніпро-1 – Колос – 10 липня;

СК Дніпро-1 – Альянс – 17 липня;

СК Дніпро-1 – Зоря – 17 липня.

Нагадаємо, дніпряни за підсумками минулого сезону посіли у турнірній таблиці УПЛ сьому сходинку, набравши 30 очок.