Генеральний секретар УАФ: Я був би проти поїздки збірної України в Росію

Джерело - Чемпiон.

Питання участі збірної України на чемпіонаті світу з пляжного футболу, який відбудеться в Росії, буде вирішене після Євро-2020.

Про це сказав генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

“Зараз чітко не можу відповісти на питання, чи буде Україна бойкотувати фінальну частину чемпіонату світу з пляжного футболу в Росії. Поки що вся наша увага зосереджена на Євро-2020, в якому наша національна збірна продовжує брати участь. Думаю, що після закінчення Євро буде вирішене і питання з фінальною частиною чемпіонату світу з пляжного футболу. Якщо говорити про мою приватну думку, то я був би проти поїздки збірної України в Росію. Однак рішення буде колегіальним після Євро”, - сказав Запісоцький.

Україна перемогла Швейцарію (6:5) в 1/4 фіналу європейського відбіркового турніру і отримала путівку на чемпіонат світу з пляжного футболу, як одна з чотирьох найкращих команд кваліфікації.

Сьогодні, 26 червня, Україна зіграє з Португалією у півфіналі відбору. Початок матчу – о 21:30 за київським часом.