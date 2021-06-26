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Віда: У матчі проти Іспанії на нас чекає пекло

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Віда: У матчі проти Іспанії на нас чекає пекло

Джерело - Чемпiон.

Збірна Іспанії була набагато сильнішою, коли грали Хаві та Іньєста.

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Так вважає захисник збірної Хорватії Домагой Віда.

"Збірна Іспанії - це сильна команда з відмінними гравцями. Але вона була набагато сильнішою, коли грали Хаві та Іньєста. Втім, це не скасовує того, що на нас чекає пекло. Доведеться працювати на повну, щоб мати шанс перемогти.

Ми повинні зберігати спокій, коли м'яч буде у суперників. І швидко контратакувати, коли м'яч у нас. Іспанія не любить грати без м'яча. Ми повинні отримати з цього максимум вигоди", - сказав Віда.

Поєдинок 1/8 фіналу Євро-2020 Хорватія - Іспанія відбудеться 28 червня о 19:00.

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