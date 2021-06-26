Ярмоленко: Ми налаштовуємося на серйозну гру

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко оцінив матч зі збірною Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Ми налаштовуємося на серйозну гру. Тренерський штаб укаже, шляхом чого ми можемо обіграти цю команду. Постараємося показати хороший футбол.

Щодо фізичного стану — усі хлопці почуваються добре. Позначилася остання гра, звичайно. Коли ти втрачаєш м'яч, тобі доводиться багато бігати, ти виглядаєш утомленим. Напевно, тому всім здалося, що ми фізично не дуже добре готові. Але ми вже півтора місяця працюємо у збірній, провели хорошу підготовку. Усе має бути гаразд.

Те, що в нас на підготовку на два дні більше, грає величезну роль. Постараємося винести із цього користь", - відзначив Ярмоленко.