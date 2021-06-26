Ярмоленко: Збірна України виконала завдання-мінімум

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко зробив звернення з приводу критики на адресу національної команди.

Про це розповів сам футболіст.

"Чемпіонат Європи підтверджує, що зараз немає слабких команд, і футбол у світі вирівнявся. Кожен може обіграти кожного. Не можу виділити якийсь матч. Можу тільки сказати, що нас критикують за результат і гру. Я згоден з певною критикою. Але хочу всіх попросити нести трошки більше позитиву, тому що ми все-таки вийшли з групи, виконали завдання-мінімум. Усі хлопці впоралися з цим.

Так, нам десь пощастило, ми погано зіграли з Австрією. Але давайте рухатися вперед із позитивними думками й готуватися до наступної гри", - відзначив Ярмоленко.