У Франції під час матчу вбили футболіста

Джерело - isport.ua.
У Марселі відбувся збройний напад на аматорські команди.
Про це повідомляє la Provence.
Інцидент стався під час ігор команд, які представляють два квартали з північної частини Марселя.
До стадіону Ла Марін під'їхала машина, з якої почався вести вогонь. Один з футболістів був убитий, а другий отримав важче вогнепальне поранення.
Варто зазначити, що напад стався в одному з найбільш неблагополучних кварталів міста, у якого високий рівень злочинності. Поліція порушила кримінальну справу за фактом збройного нападу.