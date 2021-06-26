У Франції під час матчу вбили футболіста

У Франції під час футбольного матчу виникла стрілянина, загинув чоловік

У Марселі відбувся збройний напад на аматорські команди.

Про це повідомляє la Provence.

Інцидент стався під час ігор команд, які представляють два квартали з північної частини Марселя.

До стадіону Ла Марін під'їхала машина, з якої почався вести вогонь. Один з футболістів був убитий, а другий отримав важче вогнепальне поранення.

Варто зазначити, що напад стався в одному з найбільш неблагополучних кварталів міста, у якого високий рівень злочинності. Поліція порушила кримінальну справу за фактом збройного нападу.