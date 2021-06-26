Євро-2020. Збірна Швеції - Збірна України: матч-центр

Джерело - Чемпіон.

29 червня на Гемпден-Парк у Глазго збірна України зіграє у 1/8 Євро-2020 проти Швеції. Початок матчу о 22:00.

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