Джерело - Чемпіон.
Став відомий календар чемпіонату Німеччини на сезон 2021/22 років.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
59-й розіграш Бундесліги стартує 13 серпня матчем Боруссія Менхенгладбах - Баварія.
Поєдинки першого туру Бундесліги пройдуть 13-15 серпня. Заключний тур сезону-21/22 запланований на 14 травня наступного року.
Чинний чемпіон Німеччини - Баварія. За підсумками минулого сезону в елітний дивізіон Німеччини вийшли Бохум і Гройтер Фюрт, покинули турнір Вердер і Шальке.
Бундесліга-21/22. 1-й тур
Боруссія М - Баварія
Боруссія Д - Айнтрахт
Вольфсбург - Бохум
Уніон Берлін - Баєр
Штутгарт - Гройтер Фюрт
Майнц - РБ Лейпциг
Аугсбург - Гоффенгайм
Армінія - Фрайбург
Кельн - Герта
Раніше, Левандовський влітку може покинути Баварію.