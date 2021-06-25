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Новий сезон Бундесліги розпочнеться 13 серпня

Вчора 23:10 189 0
Завершиться чемпіонат Німеччині 14 травня
Новий сезон Бундесліги розпочнеться 13 серпня
#Баварія

Джерело - Чемпіон.

Став відомий календар чемпіонату Німеччини на сезон 2021/22 років. 

Про це повідомляє пресслужба ліги.

59-й розіграш Бундесліги стартує 13 серпня матчем Боруссія Менхенгладбах - Баварія.

Поєдинки першого туру Бундесліги пройдуть 13-15 серпня. Заключний тур сезону-21/22 запланований на 14 травня наступного року.

Чинний чемпіон Німеччини - Баварія. За підсумками минулого сезону в елітний дивізіон Німеччини вийшли Бохум і Гройтер Фюрт, покинули турнір Вердер і Шальке.

Бундесліга-21/22. 1-й тур

Боруссія М - Баварія

Боруссія Д - Айнтрахт

Вольфсбург - Бохум

Уніон Берлін - Баєр

Штутгарт - Гройтер Фюрт

Майнц - РБ Лейпциг

Аугсбург - Гоффенгайм

Армінія - Фрайбург

Кельн - Герта

Раніше, Левандовський влітку може покинути Баварію.

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