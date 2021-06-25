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Полісся залишили ще четверо футболістів

Вчора 23:25 237 0
Раніше пішли шість гравців
Полісся залишили ще четверо футболістів
#Полісся

Джерело - ФК Полісся.

ФК Полісся залишили півзахисники Марат Даудов, Андрій Понєдєльнік, захисник Вадим Жук і нападник Станіслав Коваль.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

30-річний захисник Жук поповнив ряди Полісся у вересні 2020 року. У сезоні футболіст провів на полі 1100 хвилин у 17 поєдинках.

31-річний півзахисник Даудов приєднався до команди у липні 2019 року. На рахунку півзахисника 31 матч, 1897 хвилин на поле і 3 забитих м'ячі.

24-річний хавбек Понєдєльнік виступав за Полісся з серпня 2020 року. За сезон Андрій провів на полі 2232 хвилини у 27 поєдинках і відзначився двома забитими м'ячами.

19 річний нападник Коваль в команді з лютого 2021 року. З того часу форвард виходив на поле у 14 матчах, в яких зіграв 1044 хвилини. На рахунку Станіслава 4 забитих м'ячі.

Нагадаємо, що раніше клуб оголосив про відхід шістьох гравців.

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