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Зідан шокував Переса жорстким прощальним листом

Сьогодні 11:44 373 0
Флорентіно Перес прокоментував відхід Зінедіна Зідана
Зідан шокував Переса жорстким прощальним листом
Фото - gettyimages
#Зідан, #Реал, #Перес

Джерело - football24.uа.

Президент Реала Флорентіно Перес має свою версію прощання із Зінедіном Зіданом.

Про це розповів сам функціонер.

"Клянусь онуками, що навіть не читав того листа. Мені передали, що там є погані речі. Але це був не Зідан, це не він писав. Мабуть, хтось зробив це замість нього. Мої стосунки з ним? Любов залишається незмінною, адже він легенда Реала.

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Його відхід мене не здивував. Це була одна з можливостей, а я його знаю. Цей рік був важким, і людині набридло бути тренером. Я боровся за те, щоб він залишився. Я провів цілий день у спробах переконати його. Зідан дуже простий – коли каже, що хоче піти, то йде", – розповів Перес.

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