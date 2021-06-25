Зідан шокував Переса жорстким прощальним листом

Президент Реала Флорентіно Перес має свою версію прощання із Зінедіном Зіданом.

Про це розповів сам функціонер.

"Клянусь онуками, що навіть не читав того листа. Мені передали, що там є погані речі. Але це був не Зідан, це не він писав. Мабуть, хтось зробив це замість нього. Мої стосунки з ним? Любов залишається незмінною, адже він легенда Реала.

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Його відхід мене не здивував. Це була одна з можливостей, а я його знаю. Цей рік був важким, і людині набридло бути тренером. Я боровся за те, щоб він залишився. Я провів цілий день у спробах переконати його. Зідан дуже простий – коли каже, що хоче піти, то йде", – розповів Перес.