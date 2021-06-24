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Президент УЄФА пояснив рішення щодо скасування правила виїзного голу

Сьогодні 20:54 2932 0
Чеферін виступив з офіційною заявою
Президент УЄФА пояснив рішення щодо скасування правила виїзного голу
Фото Getty Images
#УЄФА, #Чеферін

Джерело - УЄФА.

УЄФА прийняла рішення скасувати правило виїзного голу у всіх клубних турнірах під своєю егідою задля не стримування команд від атакувальної гри.

Про це заявив президент УЄФА Александер Чеферін.

"Це правила на сьогодні суперечить його початковому призначенню, адже, по суті, тепер воно стримує домашні команди - особливо в перших іграх - від атакувального футболу, тому, що вони побоюються пропустити гол, який дасть їхнім супротивникам суттєву перевагу. Критиці також піддавалася несправедливість, через яку команда господарів повинна забивати двічі після голу гостей, і особливо це стосується додаткового часу.

Будемо чесні, що домашню перевагу сьогодні вже не настільки значно, як раніше. Беручи до уваги однаковість ігрового стилю в Європі, а також безліч різних чинників, які призвели до зниження переваги домашнього поля, Виконавчий комітет УЄФА прийняв вірне рішення погодитися з точкою зору, що гол на виїзді більше не повинен мати більшу вагу, ніж м'яч, забитий вдома", - заявив Чеферін.

Нагадаємо, результативність на виїзді використовувалося в Лізі чемпіонів і Лізі Європи. За цим правилом, якщо за підсумками двох матчів раунду на виліт у команд був нічийний рахунок, далі проходила та команда, яка більше забила на виїзді.

Це правило діяло з сезону-+1965 / 66, коли УЄФА впровадив його в Кубок володарів Кубків.

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