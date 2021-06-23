Агент Мілевського не зміг працевлаштувати футболіста в УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Колишній гравець Динамо і збірної України Артем Мілевський може завершити кар'єру футболіста.
Про це повідомляє Динамо Київ Inside.
"За нашими даними, підійшла до кінця кар'єра Артема Мілевського. Спроби агента Панкова прилаштувати куди-небудь свого клієнта в Україні успіхом не увінчалися. Подальша перспектива медійного суб'єкта вимальовується просто. Зараз йдуть переговори про участь Мілевського в одному з одіозних шоу (імовірно мова йде про Великий футбол - прим.). Завдання у футболі виконані, залишилися завдання в особистому житті", - йдеться в повідомленні.
Останнім на цей момент клубом Мілевського був Минай, в якому він провів 10 матчів у другій частині минулого сезону.
Нагадаємо, Кобін хотів позбутися Мілевського.