Мілан узгодив контаркт з Жіру

Олів'є Жіру може змінити клуб

Мілан рішуче має намір підсилитися французьким нападником Челсі Олів'є Жіру.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуб погодив дворічний контракт з футболістом. Тепер Мілан веде переговори з Челсі про трансфер.

Також італійський клуб хоче підписати інших гравців лондонців - Хакіма Зіеша і Тьємуе Бакайоко.

У сезоні-2020/21 Жіру провів за Челсі 31 матч у всіх турнірах і забив 11 голів. Контракт футболіста з клубом закінчується влітку 2022 року.

Нагадаємо, Чалханоглу перейшов з Мілана в Інтер.