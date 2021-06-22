Україна не заслуговує грати на Євро: реакція уболівальників на матч з Австрією

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи С чемпіонату Європи з футболу збірна України поступилася Австрії.

Чемпіон підібрав для вас найцікавіші коментарі від зарубіжних уболівальників.

"Австрія почала краще і незабаром відкрила рахунок в матчі проти ослабленої України, після голу Австрія грала краще до кінця 1:0 і Австрія кваліфікувалася, у України ще є шанси".

"Хаотична гра".

"Україна виглядала слабкою, без енергії в атаці. Незрозуміло, чому вони не створили моментів, і сиділи так ніби їх влаштовує 0:1. Я очікував, що Україна виграє або в гіршому випадку зіграє внічию, але це поразка. Якщо команда Шевченко не вийде з цієї групи, він повинен піти у відставку".

"Поганий виступ Україна, погана команда, не заслуговує бути в турнірі!"

"Україна все ж була яскравою на цьому турнірі, просто не зробила того, що потрібно було в найвідповідальніший момент. Повага до України".

"Фізика України 0".