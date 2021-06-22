Сергій Шестаков може перейти до Вереса

Ще два брати можуть грати разом

Півзахисник угорського Діошдьйора Сергій Шестаков найближчим часом може стати гравцем Вереса.

Про це повідомляє FootBoom.

Рівненський клуб напередодні старту в Прем'єр-лізі сподівається зміцнити свої ряди цим крайнім півзахисником. У Вересі вже грає його брат Михайло. Що характерно, на професійному рівні Шестакові разом ще не грали. Як відомо, з нового сезону в Вересі також виступатимуть брати-близнюки Євген і Геннадій Пасіч.

Відзначимо, що авторитетний портал Transfermarkt оцінює Сергія Шестакова у 250.000 євро.

Нагадаємо, Верес отримає 100 мільйонів для реконструкції стадіону.