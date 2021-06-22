Сергій Шестаков може перейти до Вереса

Джерело - footboom.com.
Півзахисник угорського Діошдьйора Сергій Шестаков найближчим часом може стати гравцем Вереса.
Про це повідомляє FootBoom.
Рівненський клуб напередодні старту в Прем'єр-лізі сподівається зміцнити свої ряди цим крайнім півзахисником. У Вересі вже грає його брат Михайло. Що характерно, на професійному рівні Шестакові разом ще не грали. Як відомо, з нового сезону в Вересі також виступатимуть брати-близнюки Євген і Геннадій Пасіч.
Відзначимо, що авторитетний портал Transfermarkt оцінює Сергія Шестакова у 250.000 євро.
Нагадаємо, Верес отримає 100 мільйонів для реконструкції стадіону.