Відомий тенісист засудив хейтерів збірної України

Український тенісист Олександр Долгополов засудив "експертів", які критикують гру збірно України.

Про це розповів сам тенісист.

"Спостерігаючи за незліченними міркуваннями "експертів" футболу, скажу вам вісь що.

Як колишній спортсмен високого рівня, немає нічого смішнішого чим читати або слухати думку людей про матчі, коли в 99.9% вони не мають достатньої кваліфікації і знань, что б коментувати такого рівня події, в абсолютно будь-якому спорті і рівно 99.9% випадків, то що я чув про свої матчі, на мою професійну голову не натягнеш.

Більш того, решті 0.01% що мають ці знання, потрібно теж висловлюватися обережно, тому що є те, що знає тільки команда і залишається за кадром. Не раз чув не в тему думки або поради, навіть від професіоналів, через відсутність у них всієї інформації.

Тому, щоб не хоче виглядати комічно, просто вболівайте))

Матч до речі дивився і вболівав, більше сказати нічого", - відзначив Долгополов.