Ярмоленко оцінив призначення Луческу тренером Динамо

Колишній лідер Динамо Андрій Ярмоленко вказав на своє ставлення до нинішнього наставника киян Мірчі Луческу.

Про це розповів сам футболіст.

"За рік людина виграла три трофеї, досить непогано зіграла в єврокубках. Я вважаю, що Суркіси прийняли правильне рішення. Луческу - це та людина, яка вміє працювати з молодими футболістами, і я бачу, як хлопці за цей короткий проміжок часу виросли. Я постійно з Сидором розмовляю. Мені цікаво, які тренування він проводить, як розбирає суперника. Це - топ. Те, що Луческу - топ-тренер, це однозначно. Людині 75 років, але те, як, за розповідями, він працює, - це взагалі.

З іншого боку, я розумію і уболівальників Динамо, до яких з величезною повагою ставлюся. Розумію, що для них це означає, але, напевно, те, що вони робили в матчі Кубку України, коли кричали образливі слова на адресу Луческу, - так робити не можна. Це неправильно, потрібно поважати вік. Людині 75 років і ображати його лайливими словами - не дуже красиво.

Але я десь розумію уболівальників. Коли Луческу тільки прийшов, у мене теж був шок. Але через рік я, як уболівальник Динамо, радий, що він очолив команду. Ми стали чемпіонами, виграли Кубок і Суперкубок. Що ще потрібно", - сказав Ярмоленко.