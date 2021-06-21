Гравці збірної Чилі влаштували секс-вечірку на Кубку Америки

Футболістів підозрюють в порушенні санітарного протоколу.

Відразу 6 футболістів збірної Чилі опинилися під підозрою в організації зухвалої вечірки.

Про це повідомляє Marca.

Чилійці запросили кількох повій прямо до себе в готель. Офіційних підтверджень наразі немає, але у пресі фігурують наступні прізвища: Жан Менезес, Артуро Відаль, Гарі Медель, Пабло Гальдамес, Пабло Арангіс та Едуардо Варгас. Головний тренер команди Мартін Ласарте розлючений інцидентом і може відправити гуляк додому.

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Додамо, що кілька днів тому зіркові Відаль та Медель спровокували ще один скандал, запросивши в готель особистих перукарів. Поведінка гравців збірної Чилі виглядає особливо цинічною, якщо згадати, що Копа Амеріка-2021 була під загрозою зриву через складну коронавірусну ситуацію.