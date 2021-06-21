Джерело - Чемпіон.

1. У матчі 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи - 2020 збірна Італії переграла команду Вельсу.

2. Збірна Швейцарії перемогла Туреччину у матчі 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи - 2020.

3. Австрійські фанати натхненно заспівали славнозвісний хіт про Путіна

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4. Бущан входить до трійки найкращих воротарів Євро-2020 за показником сейвів.

5. Зінченко є лідером за кількістю відборів м'яча на Євро-2020.

6. Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко потрапив до збірної Євро-2020 за підсумками двох перших турів. Про це повідомляє WhoScored.

7. Роман Яремчук увійшов до десятки найкращих гравців за підсумками другого туру групвого етапу Євро-2020. Про це повідомляє УЄФА.

8. Шевченко назвав сильні компоненти гри збірної Австрії

9. Українська тенісистка Марта Костюк (№65 WTA) подолала кваліфікацію в рамках трав'яного турніру WTA 500 в британському Істборні.

10. Чоловіча збірна України вийшла до фіналу Золотої Євроліги.

Цитата дня:

У матчі проти Австрії гравці збірної України будуть грати на перемогу. Про це заявив наставник команди Андрій Шевченко: "Чи не тисне той факт, що достатньо з Австрією зіграти внічию, щоб опинитися в плей-оф? Не думаю, що цей фактор буде заважати. Ми знаємо, що буде дуже напружена і важка гра. Ні одна, ні інша команда не гратиме на нічию. Ми це прекрасно розуміємо. Кожен з нас буде грати свої шанси".