Забарний: Шевченко дуже багато підказує та допомагає

Наставник збірної України Андрій Шевченко багато чому його вчить своїх футболістів.

Про це розповів захисник київського Динамо і збірної України Ілля Забарний.

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"Андрій Миколайович - дуже хороший фахівець. Дуже багато підказує, допомагає. Оскільки я ще не дуже досвідчений футболіст, мені дуже потрібна ця допомога. З професійної точки зору його підказки дуже допомагають.

Коли ти тільки набираєшся досвіду, потрібно все вбирати максимально. Так вийшло, що у мене і в Динамо, і тут в збірній є можливість вчитися у фахівців дуже високого рівня ", - сказав Забарний.