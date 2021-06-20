Збірна України стала третьою на турнірі в Хорватії

Джерело - Чемпiон.

У заключному поєдинку міжнародного турніру Futsal Week синьо-жовті в серії пенальті перемогли команду Хорватії.

Під час групового етапу змагань підопічні Віталія Одегова здолали Польщу (5:3), зіграли внічию з Хорватією (2:2) та розбили Чорногорію (7:1). Потім у півфіналі українські юнаки в серії пенальті поступилися Франції (3:3, по пенальті — 5:6).

У заключному для себе поєдинку наша команда сперечалася за третє місце з господарями турніру. Основний час завершився внічию, а в серії пенальті удача була на боці українців. Тож наша юнацька збірна завершила змагання в хорватському Поречі на третьому місці.

Турнір юнацьких збірних U-19 із футзалу

Хорватія — Україна — 1:1 (0:1), по пенальті — 2:4

Голи: 0:1 - 2 Дичук, 1:1 - 22 Сушац