Ми знайшли слабкості збірної України, - головний тренер Австрії

Збірна Австрії хоче виграти в України та вже знає слабкості команди Андрія Шевченка.

Збірна України - Збірна Австрії: матч-центр

Про це сказав головний тренер команди Франко Фода.

"Ми прагнемо виграти цей поєдинок. Ми жадаємо перемоги в кожній зустрічі. Але завжди є суперник, який має на меті те саме. Ми добре знайомі з командою України, в якій зібрані гравці з найвищою індивідуальною майстерністю. Але, як і в кожної команди, в українців є слабкості. Ми їх знайшли й будемо використовувати",– сказав Фода.