Джерело - Чемпіон.

Футболісти київського Динамо отримали по 50 тисяч доларів приміальних за перемогу над турецьким Трабзонспором у кваліфікації Ліги чемпіонів 2004/05.

Про це розповів колишній зірковий півзахисник киян Тіберіу Гіоане в Профутбол діджитал.

"Найбільші преміальні - 50 тисяч доларів. Ми програли вдома Трабзонспору - 1:2, Михайличенка замінив Йожеф Сабо і одразу нас сказав, що виграємо на виїзді - 2:0. Так і сталося. Незважаючи на те, що майже увесь другий тайм грали вменшості, зуміли здобути необхідний результат. Гавранчич і Ранкон забили", - сказав Гіоане.