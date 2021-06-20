Шевченко: Ми всі розуміємо, який результат нам потрібен

Збірна України у матчі проти Австрії гратиме так, щоб домогтися позитивного результату.

Ярмоленко потрапив до збірної перших турів Євро-2020

Про це сказав головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко.

"Будь-які розмови з приводу нічиєї і домовленостей потрібно припиняти. Команда розуміє важливість гри, ми готуємося. Ми всі розуміємо, який результат нам потрібен, щоб вийти далі. І збірна розуміє відповідальність. Чи буду задоволений нічиєю? Я вже сказав, що теоретично нічия нас влаштовує, але це такі матчі, що якщо думати про нічию, то результату не буде. Збірна гратиме так, щоб домогтися позитивного результату", - сказав Шевченко.