Онук Лобановського став менеджером Динамо по роботі з уболівальниками

Онук Валерія Лобановського Богдан став менеджером київського Динамо по роботі з уболівальниками.

Про це заявив віцепрезидент клубу Олексій Семененко.

"Відразу хочу відзначити, що ми знаємо Богдана ще з того часу, як він в дитячій колясці приїжджав в клуб зі своїм легендарним дідусем. І потім, коли Валерія Васильовича вже не стало, Богдан разом зі своїми рідними майже завжди був на клубних заходах, які присвячувалися пам'яті Лобановського.

Не секрет, що чимало зіркових сімей стикаються з проблемою дітей-мажорів. Родині ж Лобановських таке поняття абсолютно чуже. Щирість моїх слів, впевнений, підтвердять ті, хто знає Світлану Валеріївну Лобановського. Це ж стосується і Богдана. Вихована, інтелігентна, добре освічений хлопець. А ще - дуже допитливий і відповідальний. Ось це, на мій погляд, і стало головною запорукою того, що Богдан Лобановський був запрошений на роботу в Динамо.

Причому сталося це не відразу - він майже місяць стажувався. Придивлявся до колективу, а колектив - до нього, до його можливостей. Посада у Богдана Лобановського - менеджер по роботі з уболівальниками відповідного департаменту, а якщо конкретніше - аналітик CRM-системи. Як бачимо, і тут кілька збігається талант внука і його легендарного діда. Маю на увазі схильність Валерія Лобановського до точних наук.

Бажаючи Богдану успіхів, разом з тим зазначу: нас теж радує той факт, що новоспечений співробітник щодня приходити на роботу в офіс клубу, розташованому на стадіоні, який носить ім'я його видатного дідуся Героя України Валерія Лобановського", - сказав Семененко.