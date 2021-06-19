Анчелотті націлився на провідного гравця Боруссії Дортмунд

Джерело - football24.ua.
Рафаел Геррейру із дортмундської Боруссії став трансферною ціллю Реала.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
27-річний португалець дуже подобається Анчелотті. Геррейру мав би замінити у команді Марсело. Щоправда, перешкодою на шляху до такого трансферу є вартість гравця – Боруссія хоче отримати за нього 60 мільйонів євро. Реал поки не готовий стільки платити за оборонця.
Контракт Рафаела з "джмелями" розрахований до літа 2023-го. У минулому сезоні він провів 40 матчів у всіх турнірах, відзначившись 6-ма голами та 11-ма асистами.
Раніше повідомлялося, що захисник мадридського Реала Серхіо Рамос покине клуб.