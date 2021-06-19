Колишній президент Металіста Олександр Ярославський оцінив повернення команди.

Про це розповів сам бізнесмен.

"Як тільки все почули, що бренд повернувся, що ми його з Ігорем Олександровичем (Тереховим в.о. мера Харкова - прим.), з містом, повернули, що Металіст гратиме, у нас черги стали. Тому що всі знають: там, де Металіст - там порядок. Де Металіст - платиться все в строк.

Ви ж ніколи не чули за часів того Металіста, що були заборгованості по зарплатах або заборгованості комусь. Я, йдучи, розрахувався абсолютно з усіма. Останній мільйон доларів заплатив Папу Гуйє, я винен був йому підйомні за новий контракт.

Тобто я, коли йшов, жодної гривні, жодного долара боргів не було. Тому повірте, для нас тут нового нічого немає. Все повертається старе, але тільки у 100 разів кращій формі ", - сказав Ярославський.